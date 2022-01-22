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    زيادة صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 40 في المائة

    ٢٢.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٤]

    باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ارتفع حجم النفط الذي تصدره سوكار إلى الأسواق الخارجية في عام 2021 إلى 18.1 مليون طن.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الأرقام تنعكس في التقرير الصادر عن سوكار في العام الماضي.

    وزادت صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 18.8 مليار متر مكعب.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 40 في المائة
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