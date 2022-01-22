أذربيجان: 1614 إصابة و16 وفاة من كورونا في 22 يناير

باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 1614 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 610 مصاب هذا المرض وتوفي 16 مصابا بالفيروس خلال 22 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 632 ألف و34 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 611 ألف و766 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و597 مريض منهم ويستمر علاج 11 ألفا و671 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و846 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و56 ألفا و428 فحص طبي.