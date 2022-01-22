أذربيجان: تطعيم اكثر من 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في 22 يناير

باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 26 ألفا و217 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 22 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و621 شخص تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و791 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 20 ألفا و805 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و791 ألف و254 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و212 ألف و82 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و727 ألف و150 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و852 ألف و22 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.