بحث آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان وإيران

طهران، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

التقى سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية إيران الإسلامية علي عليزاده مع وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الجنرال محمد رضا أشتياني.

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين شددا خلال الاجتماع على الاهتمام الخاص الذي يوليه زعيما أذربيجان وإيران للعلاقات وأعربا عن ارتياحهما للعلاقات الوثيقة بين البلدين وأكدا على ضرورة مواصلة التعاون بين أذربيجان وإيران كجارتين صديقتين وحميمتين في جميع المجالات. كما تم التطرق إلى القضايا المطروحة على جدول الأعمال في المجالات الدفاعية والعسكرية والفنية. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون المثمر وتنظيم الزيارات المتبادلة وزيادة تبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة.