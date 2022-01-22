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    سياسة


    اجتماع بين السفير الأذربيجاني لدى بلجيكا ورئيسة مجلس النواب في البرلمان البلجيكي

    ٢٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]

    بروكسل، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    التقى سفير جمهورية أذربيجان لدى بلجيكا واقف صادقوف مع رئيسة مجلس النواب في البرلمان البلجيكي إليان تيليو.

    أفادت وكالة اذرتاج انه خلال الاجتماع تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين بلجيكا وأذربيجان. وقدم السفير واقف صادقوف رسالة الدعوة التي بعثت بها رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا إلى السيدة إليان تيليو وكتاب عن السجاد الأذربيجاني التابع لمجموعة إيروان.

    AZERTAG.AZ :اجتماع بين السفير الأذربيجاني لدى بلجيكا ورئيسة مجلس النواب في البرلمان البلجيكي
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