الوزير جيهون بيراموف يلتقي نائب وزير الخارجية الماليزي قمر الدين جعفر

باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في يوم 22 يناير نائب وزير الخارجية الماليزي قمر الدين جعفر والوفد المرافق له.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بيراموف تحدث بامتنان عن تطور العلاقات بين أذربيجان وماليزيا وأشار إلى ان الجانب الاذربيجاني يشيد بالحوار السياسي القائم مع ماليزيا الصديقة. وأكد بامتنان دعم ماليزيا الثابت لسيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. وخاصة، اشير الى أن دعم ماليزيا لموقف أذربيجان المشروع القائم على القانون الدولي خلال الحرب التي استمرت 44 يوما كان موضع تقدير كبير من جانبنا.

وتحدث نائب الوزير قمر الدين جعفر بارتياح عن الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال زيارته لأذربيجان مع نائب رئيس المجلس الوطني ومساعد رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس قسم السياسة الخارجية. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل جيد خلال الثلاثين عاما الماضية وشدد على أهمية الأنشطة المشتركة في مجالات محددة من أجل زيادة تطوير هذه العلاقات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول فرص تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة وبما في ذلك مصادر الطاقة البديلة وفضلا عن المجالات الإنسانية والتعليمية والسياحية وغيرها.

وتحدث الوزير جيهون بيراموف عن الوضع الراهن في المنطقة والمسائل المتعلقة بتنفيذ البيانات المشتركة الموقعة بشأن نتائج حرب 44 يوما وخطر الألغام في المناطق المحررة ومكافحة هذا التهديد. كما أطلع الوزير محاوره على أعمال الترميم وإعادة البناء التي بدأت في فترة ما بعد الصراع ومشاريع البنية التحتية الجارية في المناطق المحررة وأشار إلى أننا سنشهد في المستقبل القريب عودة أولى للعائلات النازحة إلى منازلهم.

ناقش الجانبان قضايا التعاون الناجح داخل المنظمات الدولية وبما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.