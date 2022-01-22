باكو، 22 يناير، أذرتاج حصة الفضة جاءت خلال شهر ديسمبر العام الماضي بلغت 5ر159 كغ. قالت الإحصاءات في بيان إن هذا المؤشر اقل قدر 6ر582 كغ قياسا الى شهر نوفمبر. وأضافت أن احتياطيات الفضة المخزونة في البلد لأول يناير الحالي تشكل 9ر62 كغ.

AZERTAG.AZ : الإحصاءات تكشف عن حكم الفضة المنتجة الشهر الماضي

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