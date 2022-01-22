  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الإحصاءات تكشف عن حكم الفضة المنتجة الشهر الماضي

    ٢٢.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٤]

    باكو، 22 يناير، أذرتاج

    حصة الفضة جاءت خلال شهر ديسمبر العام الماضي بلغت 5ر159 كغ.

    قالت الإحصاءات في بيان إن هذا المؤشر اقل قدر 6ر582 كغ قياسا الى شهر نوفمبر.

    وأضافت أن احتياطيات الفضة المخزونة في البلد لأول يناير الحالي تشكل 9ر62 كغ.

    AZERTAG.AZ :الإحصاءات تكشف عن حكم الفضة المنتجة الشهر الماضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
    "كوبيا" وشركة تركية تناقشان آفاق التعاون
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٥‎]
    الوزير: التعاون مع سويسرا يفتح إمكانيات كبيرة امام كلتا الدولتين والشعبين
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    الإحصاءات تكشف عن حكم الفضة المنتجة الشهر الماضي