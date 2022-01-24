بطولة تاتا ستيل ماسترز للشطرنج: شهريار محمدياروف يحقق انتصارا جديدا
AzerTAg.az
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٠:١٤]
باكو، 24 يناير (أذرتاج)
أقيمت الجولة الثامنة لبطولة تاتا ستيل ماسترز للشطرنج في مدينة وايك ان زي في ندرلاند في 23 يناير.
أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعب الاذربيجاني شهريار محمدياروف تغلب على الهندي راميشبابو براغناندهاي في هذه الجولة. يتقاسم اللاعبان الاذربيجاني والنرويجي محمدياروف وماغنوس كارلسن بنقاط 5.5 المكانين الاولين بعد الجولة الثامنة.
تقام المسابقة في 13 جولة ويشارك فيها 14 لاعبا للشطرنج.
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