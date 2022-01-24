باكو، 24 يناير (أذرتاج) نجح اللاعب الاذربيجاني آذر ميرزايف في مهرجان الشطرنج Marienbad Open 2022 في مدينة ماريانسكي لازني التشيكية. أفادت وكالة اذرتاج ان اللاعب الاذربيجاني حصل على المركز الأول فيه بتحقيقه 6.5 نقاط في 9 جولات. يذكر ان هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه آذر ميرزايف. سبق وفاز ميرزايف المركز الأول في المسابقة الدولية في مدينة بودابست المجرية.

AZERTAG.AZ : آذر ميرزايف يفوز بالمركز الأول في مهرجان الشطرنج في الشتيك

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