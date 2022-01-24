باكو، 24 يناير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 يناير كانون الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163 أورو EUR 1 1.9252 دولار أسترالي AUD 1 1.2222 روبل بيلاروس BYN 1 0.6622 ريال برازيلي BRL 1 0.3127 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1114 كرون دنماركي DKK 1 0.2586 لاري جورجي GEL 1 0.5525 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183 دولار كندا CAD 1 1.357 دينار الكويت KWD 1 5.6232 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062 بيسو المكسيك MXN 1 0.0828 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0941 كرون النرويج NOK 1 0.1924 زلوتي بولندا PLN 1 0.425 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0221 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3841 دولار سنغافورة SGD 1 1.2628 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1508 دولار تايوان TWD 1 0.0614 ليرة تركيا TRY 1 0.1267 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.144 كرون التشيك CZK 1 0.0792 يوان الصين CNY 1 0.268 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3109 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5413 كرون السويد SEK 1 0.1844 فرنك سويسرا CHF 1 1.8567 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.4942 بيسو تشيلي CLP 100 0.2119 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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