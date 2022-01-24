البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 24 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163
أورو EUR 1 1.9252
دولار أسترالي AUD 1 1.2222
روبل بيلاروس BYN 1 0.6622
ريال برازيلي BRL 1 0.3127
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1114
كرون دنماركي DKK 1 0.2586
لاري جورجي GEL 1 0.5525
روبي هندي INR 1 0.0228
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183
دولار كندا CAD 1 1.357
دينار الكويت KWD 1 5.6232
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062
بيسو المكسيك MXN 1 0.0828
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0941
كرون النرويج NOK 1 0.1924
زلوتي بولندا PLN 1 0.425
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0221
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3841
دولار سنغافورة SGD 1 1.2628
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1508
دولار تايوان TWD 1 0.0614
ليرة تركيا TRY 1 0.1267
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.144
كرون التشيك CZK 1 0.0792
يوان الصين CNY 1 0.268
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3109
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5413
كرون السويد SEK 1 0.1844
فرنك سويسرا CHF 1 1.8567
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.4942
بيسو تشيلي CLP 100 0.2119
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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