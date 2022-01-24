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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٤٧]

    باكو، 24 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163

    أورو EUR 1 1.9252

    دولار أسترالي AUD 1 1.2222

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6622

    ريال برازيلي BRL 1 0.3127

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1114

    كرون دنماركي DKK 1 0.2586

    لاري جورجي GEL 1 0.5525

    روبي هندي INR 1 0.0228

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183

    دولار كندا CAD 1 1.357

    دينار الكويت KWD 1 5.6232

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0828

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0941

    كرون النرويج NOK 1 0.1924

    زلوتي بولندا PLN 1 0.425

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0221

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3841

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2628

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1508

    دولار تايوان TWD 1 0.0614

    ليرة تركيا TRY 1 0.1267

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.144

    كرون التشيك CZK 1 0.0792

    يوان الصين CNY 1 0.268

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3109

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5413

    كرون السويد SEK 1 0.1844

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8567

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.4942

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2119

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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