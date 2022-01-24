أذربيجان: 1697 إصابة و13 وفاة من كورونا في 23 يناير

باكو، 24 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 1697 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 526 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس خلال 23 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 633 ألف و731 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 612 ألف و292 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و610 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و829 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و851 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و65 ألفا و279 فحص طبي.