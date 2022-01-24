أذربيجان: تطعيم اكثر من 22 ألف جرعة من لقاح كورونا في 23 يناير

باكو، 24 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 22 ألفا و586 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 23 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و42 شخصا تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و122 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 18 ألفا و422 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و813 ألف و840 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و214 ألف و124 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و729 ألف و272 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و870 ألف و444 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.