باكو، 24 يناير (أذرتاج) صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في مجال العمل الجمركي، الموقعة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض في 15 نوفمبر عام 2021.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يصادق على اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في مجال العمل الجمركي بين أذربيجان والسعودية

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