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    تسجيل نحو 51 ألف عقد زواج خلال 11 شهرا من العام الماضي

    ٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٨]

    باكو، 24 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الماضي 50890 عقد زواج و15659 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 5.5 عقود زواج و1.7 طلاق، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة الهجرة الحكومية.

     

    AZERTAG.AZ :تسجيل نحو 51 ألف عقد زواج خلال 11 شهرا من العام الماضي
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