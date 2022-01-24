باكو، 24 يناير (اذرتاج) صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر العامة من تأشيرات الدخول، الموقعة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة قطر في مدينة باكو بتاريخ 18 أكتوبر عام 2021.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يصادق على اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر العامة من تأشيرات الدخول بين أذربيجان وقطر

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