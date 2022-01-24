نتائج المرحلة المؤهلة في مسابقة كأس أذربيجان لكرة قدم الصالات

باكو، 24 يناير، أذرتاج

انطلقت مسابقة كأس أذربيجان لكرة قدم الصالات لدى ملعب أوليمبيك ستار بالعاصمة باكو.

وخاضت الأندية المشاركة في التنافس من اندية دوريي الدرجتين الأولى واللثانية في المرحلة المؤهلة قبل الست عشرة.

ومن الغريب أن 10 اندية من دوري الدرجة الثانية فازت من بين 14 مباراة.

أولدوز – أدفوكات 0-11، الحكام نقييف وحسينوف وبالاشوف،

ياسامال – روان 5-10، الحكام جبرائيلوف وحسنوف وفرجوف

ستاندارد – تيمسبورت 6-2، الحكام حسينوف وأقايف وقولييف

زنكيلان – دالغا 3-4، الحكام أمير اصلانوف ومحمدوف وملكوف

باكو فاير الثاني – باكو فاير الثالث 5-10، الحكام غفارلي وعسكروف وبالاشوف

دسته اوردوباد – أتلتيكو باكو 3-5، الحكام نصيروف وخاصييف وقولوزاده

شوشا – ايسما باكو 4-5، الحكام خليلوف ومحمدوف وملكوف

مترو باكو – بورجالي 8-9، الحكام أقايف وحسينوف وقولييف

باسو – بيبي هيبت 3-10، الحكام نصيروف وحسينوف وفرجوف

أليانس غروب – ذو الفقار 4-2، الحكام محمدوف وأمير اصلانوف وبالاشوف

قراباغ فضولي – بايكر تيلي 1-8، الحكام غفارلي وعسكروف وفرجوف

فورزا نفطجي – خان لنكران 10-0، حسنوف وجبرائيلوف وقولوزاده

ستار كارقو – هوسان 12-3، الحكام محمدوف وخاصييف وملكوف

أكاديمية الرياضة – ستار كارقو الثاني 0-2، الحكام نقييف وخليلوف وقولييف

وبعد هذه النتائج ستتنافس الأندية الفائزة في مرحلة الست عشرة النهائية وفقا للقرعة التالية:

ستار كارقو الثاني – باكو فاير الثالث

ستاندارد – بايكر تيلي

ايسما باكو – روان

ستار كارقو – بيبي هيبت

أليانس غروب – بورجالي

دالغا – أتلتيكو باكو

وينص نظام المسابقة على تأهل فائزي زوجي فورزا نفطجي وخان لنكران وكذلك أولدوز وأدفوكات لمرحلة ثمن النهائي مباشرا بينما تخوض الأندية الباقية تنافسا للتأهل لها بمرحلة تالية.