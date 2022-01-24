وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني يزور أذربيجان (فيديو)

باكو، 24 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قام وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي والوفد المرافق له بزيارة الى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات كتبها السفير الاذربيجاني لدى إيران علي عليزاده في تغريدة له على صفحته في "تويتر".

وصل الوزير الإيراني إلى مطار فضولي الدولي وكان في استقباله المطار.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2022/1/16430273645940738803.mp4