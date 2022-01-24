البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 25 يناير
AzerTAg.az
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
باكو، 24 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 يناير / كانون الثاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 25 يناير / كانون الثاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٨]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٢]
٢٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٦]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١١]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٦]
١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]
١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
١٥.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٩:١٦]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٥٤]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٣٤]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٩]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
٢٢.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١١]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠١]
١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٩]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك