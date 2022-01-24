هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال العام الماضي

باكو، 24 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

كشفت هيئة الجمارك عن حجم تحويلاتها إلى ميزانية الدولة خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنها حولت إلى ميزانية الدولة خلال العام الماضي 4 مليارات و342.9 مليون مانات.

وأوضحت الهيئة فيه أن تحويلاتها إلى الميزانية منقسمة إلى الرسوم الجمركية البالغة مليار و205 مليون و504 ألف مانات وقيمة الضريبة المضافة مليارين و930 مليون و720 ألف مانات وضرائب الاستهلاك 163 مليون و112 ألف مانات وضريبة الطرق 43 مليونا و627 ألف مانات.