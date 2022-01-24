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    ليلى محمدباكوفا أول "طيّار" امرأة في الشرق الأوسط وجنوب أوروبا

    ٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]

    باكو، 24 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    كانت أول "طيار" امرأة في الشرق الأوسط وجنوب أوروبا الأذربيجانية ليلى محمدباكوفا. وقامت أول رحلتها في عام 1931.

    نشرت السفارة الأمريكية لدى أذربيجان معلومات على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن هذه الشخصية الأذربيجانية.

    جاء في المعلومات، صارت ليلى محمدباكوفا أول طيارة في أذربيجان والقوقاز وجنوب أوروبا والشرق الأوسط.

    ولدت ليلى محمدباكوفا في عام 1909 وقامت أول رحلتها في عام 1931 وكانت رائدة طيران في الجيش السوفيتي خلال 10 سنوات. كما صارت أول "طيارة" تطير بمفردها من جنوب أوروبا إلى آسيا الوسطى. وساعدت شجاعتها وإلهامها في كسر الصور النمطية واكتساب الاعتراف في الاتحاد السوفيتي. كانت تسمى "سيدة السماء". وقامت ليلى محمدباكوفا بتدريب الآلاف من المظليين الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية أيضا. الى جانب ذلك، كانت محمدباكوفا أم ستة أطفال".

     

    AZERTAG.AZ :ليلى محمدباكوفا أول "طيّار" امرأة في الشرق الأوسط وجنوب أوروبا
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