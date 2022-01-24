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    أذربيجان: 757 إصابة و9 وفيات من كورونا في 24 يناير

    ٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٤]

    باكو، 24 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 757 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 302 مصاب هذا المرض وتوفي 9 مصابين بالفيروس خلال 24 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 634 ألف و488 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 612 ألف و594 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و619 مريض منهم ويستمر علاج 13 ألفا و275 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5 آلاف و145 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و70 ألفا و424 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 757 إصابة و9 وفيات من كورونا في 24 يناير
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