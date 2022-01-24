أذربيجان: تطعيم 11 مليونا و813 ألف و843 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 24 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 24 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن شخصا تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وشخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و813 ألف و843 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و214 ألف و125 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و729 ألف و273 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و870 ألف و445 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.