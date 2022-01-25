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    وفد إيراني برفقة وفد اذربيجاني يزور الأراضي المحررة من الاحتلال

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٣]

    باكو، 25 يناير (أذرتاج)

    قام الوفد الإيراني برئاسة وزير الطرق وبناء المدن الإيراني والرئيس المشارك الإيراني في اللجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي رستم قاسمي في 24 يناير برفقة الوفد الاذربيجاني برئاسة نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفايف بزيارة الأراضي المحررة من الاحتلال. تعرف الوفدان بمشاريع البنية التحتية والنقل المحققة في تلك الأراضي.

    في البداية احيط الضيوف علما بمطار فضولي الجوي الدولي الذي هبطت فيه طائرة الوزير الإيراني، مع الإشارة الى ان المطار أنشئ خلال 9 أشهر.

    ثم تفقد الضيوف الاعمال المقامة في مشروع السكة الحديد "هوراديز – اغبند" وهو جزء من مشروع طريق النقل الدولي في محافظة زنكيلان المجاورة مع أرمينيا وإيران. اشير في الحديث الى أهمية هذا المشروع وجوب مشاركة إيران في هذا المشروع.

    كذلك تفقد الضيوف سير اعمال الانشاء في مطار زنكيلان الجوي الدولي ثاني مطار دولي في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

    بعد ذلك، زار الضيوف أنفاق برية جاري انشاؤها في ممر زنكزور ومشروع السكة الحديد في قرية جوجوق مرجانلي وغيرها من مشاريع النقل والسكة الحديد.

    كما احيط الضيوف علما بالمدن والقرى المدمرة من قبل الأرمن.

    انتهت زيارة الوفد الإيراني الى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

    AZERTAG.AZ :وفد إيراني برفقة وفد اذربيجاني يزور الأراضي المحررة من الاحتلال
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