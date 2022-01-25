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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطرق وبناء المدن الإيراني في المؤتمر المرئي

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٧]

    باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الطرق وبناء المدن الإيراني والرئيس المشارك الإيراني في اللجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي رستم قاسمي والوفد المرافق له في المؤتمر المرئي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطرق وبناء المدن الإيراني في المؤتمر المرئي
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