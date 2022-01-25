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    سياسة


    بدء زيارة وزير الدفاع الاذربيجاني الى إيران

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٧]

    باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    بدأت زيارة وزير دفاع جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف والوفد المرافق له اليوم الى جمهورية إيران الإسلامية تلبية لدعوة رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الاذربيجانية.

    من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الإيرانيين ويشارك في الفعاليات.

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة وزير الدفاع الاذربيجاني الى إيران
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