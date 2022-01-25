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    باشينيان: أرمينيا مستعدة لتوقيع معاهدة السلام مع أذربيجان

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٨]

    باكو، 25 يناير (أذرتاج)

    أعلنت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عبر مؤتمر صحفي عقده في الفيسبوك في 24 يناير ان يرفان الارمينية ترى ضرورة توقيع معاهدة السلام مع باكو الرسمية. لكن هذه الوثيقة يجب ان تناقش في عملية المحادثات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن باشينيان قوله انه يكثر الحديث عن مسألة توقيع معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان. أقول نعم، يجب توقيعها، لكن في البداية يجب توثيق هذه الوثيقة. مع ان هذا مرهون بمخرجات المحادثات. أرمينيا مستعدة لهذا وأعلنا هذا مرارا."

    أضاف رئيس الوزراء الأرميني ان أرمينيا لا تقدم شروطا أولية لترسيم الحدود وتخطيطها.

    AZERTAG.AZ :باشينيان: أرمينيا مستعدة لتوقيع معاهدة السلام مع أذربيجان
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