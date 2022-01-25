افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد كوردمير – صور
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠١]
عرب قوبالي، كوردمير، 25 يناير، أذرتاج
افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد نورلان بن بروزيز أمينوف التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية عرب قوبالي بمحافظة كوردمير.
وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد أمينوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.
وزار المشاركون مدفن الشهيد أمينوف واهدوه ثواب الفاتحة.
يذكر أن الشهيد نورلان أمينوف استشهد في المعارك الشرسة الدائرة من اجل تحرير كلبجار وقلد بأوسمة "من اجل الوطن" و"للشجاعة" و"لتحرير كلبجار" بعد استشهاده.
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