مكالمة هاتفية بين رئيسي وزراء أذربيجان وبيلاروس

باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

جرت اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء اذربيجان علي أسدوف ونظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الجانبين اشادا خلال المكالمة الهاتفية بتطور العلاقات الودية بين أذربيجان وبيلاروس في مختلف المجالات وناقشا آفاق توسيع التعاون متبادل المنفعة.