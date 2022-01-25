رستم قاسمي: نريد مشاركة شركات إيرانية أيضا في المشاريع المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 25 يناير (أذرتاج)

نريد مشاركة شركات إيرانية أيضا في المشاريع المنفذة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال. أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطرق وبناء المدن الإيراني والرئيس المشارك الإيراني في اللجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي رستم قاسمي في تصريح له للصحفيين في 24 يناير.

قال الوزير الإيراني ان بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع أذربيجان في كافة المجالات: "زرنا جمهورية أذربيجان تلبية لدعوة أصدقائنا. تعرفنا مع الاعمال المقامة في الأراضي المحررة من الاحتلال والسكك الحديدية والبرية المشيدة فيها. تقوم أذربيجان اعمالا كبيرة في إعادة إعمار أراضيها. جمهورية ايران الإسلامية حريصة على تطوير العلاقات مع البلدان المجاورة، لاسيما جمهورية أذربيجان في كافة المجالات."