  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    رستم قاسمي: نريد مشاركة شركات إيرانية أيضا في المشاريع المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]

    باكو، 25 يناير (أذرتاج)

    نريد مشاركة شركات إيرانية أيضا في المشاريع المنفذة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال. أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطرق وبناء المدن الإيراني والرئيس المشارك الإيراني في اللجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي رستم قاسمي في تصريح له للصحفيين في 24 يناير.

    قال الوزير الإيراني ان بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع أذربيجان في كافة المجالات: "زرنا جمهورية أذربيجان تلبية لدعوة أصدقائنا. تعرفنا مع الاعمال المقامة في الأراضي المحررة من الاحتلال والسكك الحديدية والبرية المشيدة فيها. تقوم أذربيجان اعمالا كبيرة في إعادة إعمار أراضيها. جمهورية ايران الإسلامية حريصة على تطوير العلاقات مع البلدان المجاورة، لاسيما جمهورية أذربيجان في كافة المجالات."

    AZERTAG.AZ :رستم قاسمي: نريد مشاركة شركات إيرانية أيضا في المشاريع المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠١]
    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد كوردمير – صور
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٣]
    وفد إيراني برفقة وفد اذربيجاني يزور الأراضي المحررة من الاحتلال
    ٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
    وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني يزور أذربيجان (فيديو)
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٣]
    سماكة الثلج 19 سم مع 20 مئوية تحت الصفر في قوبا
    رستم قاسمي: نريد مشاركة شركات إيرانية أيضا في المشاريع المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال