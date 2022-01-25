مكالمة هاتفية بين الرئيس الاذربيجاني والرئيس الاوكراني
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
باكو، 25 يناير (اذرتاج)
أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مكالمة هاتفية مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يناير.
هنأ رئيس الجمهورية نظيره الاوكراني بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له النجاحات وموفور الصحة.
أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لنظيره الاذربيجاني على التبريكات واطيب الامنيات وقال انه يستذكر بامتنان زيارة الرئيس الاذربيجاني الى بلاده مؤخرا.
وأعرب الرئيس الأذربيجاني عن شكره لرئيس أوكرانيا على كرم الضيافة التي لقيها اثناء زيارته الى البلد.
كما اجري تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية المقبلة.
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