مؤتمر "دور ريادة الاعمال النسوية في تنمية اقتصاد قراباغ وزنكزور الشرقية" في باكو
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
باكو، 25 يناير، أذرتاج
ينظم 25 يناير اليوم في باكو مؤتمر "دور ريادة الاعمال النسوية في تنمية اقتصاد قراباغ وزنكزور الشرقية" لدى الجهاز المركزي لحزب أذربيجان الجديدة.
ويشارك في المؤتمر المنظم مشتركا من جانب حزب أذربيجان الجديدة واللجنة البرلمانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل ممثلون عن الدولة والحكومة.
وعزف في البداية النشيد الوطني.
ثم احييت ذكرى شهداء الوطن الغالي الذين ضحوا بارواحهم من اجل سيادة أذربيجان واستقلاله وسلامة أراضيه بدقيقة صمت.
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