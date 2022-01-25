الرئيس إلهام علييف: متأكد من ان تبدأ قريبا شركات إيرانية العمل في الأراضي المحررة

باكو، 25 يناير (أذرتاج)

نشأت إمكانيات جميلة جدا للتعاون الإقليمي بعد الحرب الوطنية. ازدادت العلاقات بين ايران وأذربيجان سعة بعد الحرب.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني والرئيس المشارك الإيراني في اللجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي رستم قاسمي والوفد المرافق له.

قال الرئيس إلهام علييف انه قد أنشئت منصة التعاون الثلاثي الواعد 3+3 على المستوى الإقليمي مشيرا الى ان اول اجتماع قد عقد. انا متأكد من ان هذه اللقاءات ستكون بشكل منتظم وستوفر مصالح بلدان المنطقة. في الوقت ذاته، انا متأكد من ان الشركات الإيرانية ستبدأ قريبا العمل في الأراضي المحررة. كلفت وزارة الاقتصاد بالعمل وأجريت محادثات أولية مع الجانب الإيراني وننتظر الآن نتائج ملموسة."

قال الرئيس الاذربيجاني ان "أرمينيا دمرت جميع مدننا وقرانا أيام الاحتلال. لذلك، برزت الحاجة الآن الى اعمال الإعمار في هذه المساحة الكبيرة من الأراضي أي أكبر من 10 آلاف كيلومتر مربع. كما ترون، هذا عمل واسع النطاق. قد دُمّرت مئات المدن والقرى تدميرا كاملا بالكاد. انطلقت اعمال إعادة الإعمار وكما قلت، أثق في ان تشارك الشركات الإيرانية عن كثب في هذه الاعمال".