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    فريق أذربيجاني تحت 19 عاما يقابل نظيره العراقي

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]

    باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 19 عاما في الفترة ما بين 29 يناير – 9 فبراير في أنطاليا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن ثلاث مباريات اختبارية سيجري ضمن المعسكر التدريبي.

    سيواجه المنتخب الأذربيجاني نظيره العراقي في 2 فبراير و"روخ" الأوكراني بعد أربعة أيام والفريق البديل لـ"أنطاليا سبور" التركي في 8 فبراير.

    AZERTAG.AZ :فريق أذربيجاني تحت 19 عاما يقابل نظيره العراقي
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