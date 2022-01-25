فريق أذربيجاني تحت 19 عاما يقابل نظيره العراقي
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]
باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 19 عاما في الفترة ما بين 29 يناير – 9 فبراير في أنطاليا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن ثلاث مباريات اختبارية سيجري ضمن المعسكر التدريبي.
سيواجه المنتخب الأذربيجاني نظيره العراقي في 2 فبراير و"روخ" الأوكراني بعد أربعة أيام والفريق البديل لـ"أنطاليا سبور" التركي في 8 فبراير.
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