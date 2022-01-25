الوزير مصطافايف: يخطط استكمال انشاء جسر جديد على نهر استاراتشاي حتى نهاية العام

باكو، 25 يناير (أذرتاج)

رغم الجائحة، قد سجلت العلاقات التجارية بين أذربيجان وإيران زيادة الى 30 في المائة خلال 11 شهرا في العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في تصريح صحفي أدلى به نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطافايف.

قال نائب رئيس الوزراء ان عدد الشاحنات زاد بنسبة 62.5 في المائة بالمقارنة مع ذي قبل خلال 11 شهرا في العام الماضي. وهذه فرصة يعطيها ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب".

أضاف مصطافايف: "هذا الممر يحمل أهمية كبيرة جدا ويعمل بشكل جيد. تقوم البلدان بالأعمال المهمة في هذا المجال. يجب على الجانب الإيراني ان يسرع انشاء جزء هشترخان من هذا الممر. يكمل الجانب الاذربيجاني بناء منشأة شحن في استارا. سنضع اليوم حجر الأساس لجسر بري جديد على نهر استاراتشاي ويخطط استكمال انشاء الجسر حتى نهاية هذا العام".