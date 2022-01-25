أذربيجان: تطعيم نحو 32 ألف جرعة من لقاح كورونا في 25 يناير

باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 31 ألفا و667 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3250 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2878 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 25 ألفا و539 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و845 ألف و510 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و217 ألف و380 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و732 ألف و155 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و895 ألف و975 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.