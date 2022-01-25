  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم نحو 32 ألف جرعة من لقاح كورونا في 25 يناير

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]

    باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 31 ألفا و667 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3250 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2878 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 25 ألفا و539 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و845 ألف و510 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و217 ألف و380 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و732 ألف و155 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و895 ألف و975 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 32 ألف جرعة من لقاح كورونا في 25 يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
    أذربيجان: 2468 إصابة و13 وفاة من كورونا في 25 يناير
    ٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٩:١٦]
    أذربيجان: تطعيم 11 مليونا و813 ألف و843 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
    ٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٤]
    أذربيجان: 757 إصابة و9 وفيات من كورونا في 24 يناير
    ٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٣٤]
    أذربيجان: تطعيم اكثر من 22 ألف جرعة من لقاح كورونا في 23 يناير
    أذربيجان: تطعيم نحو 32 ألف جرعة من لقاح كورونا في 25 يناير