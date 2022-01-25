أذربيجان: 2468 إصابة و13 وفاة من كورونا في 25 يناير

باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 2468 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 5197 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس خلال 25 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 636 ألف و956 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 617 ألف و791 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و632 مريض منهم ويستمر علاج 10 آلاف و533 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و525 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و81 ألفا و949 فحص طبي.