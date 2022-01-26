باكو، 26 يناير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 يناير كانون الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163 أورو EUR 1 1.923 دولار أسترالي AUD 1 1.2125 روبل بيلاروس BYN 1 0.6526 ريال برازيلي BRL 1 0.3096 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1111 كرون دنماركي DKK 1 0.2583 لاري جورجي GEL 1 0.5532 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184 دولار كندا CAD 1 1.3435 دينار الكويت KWD 1 5.6225 رينجيت ماليزي MYR 1 0.406 بيسو المكسيك MXN 1 0.0824 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0944 كرون النرويج NOK 1 0.1888 زلوتي بولندا PLN 1 0.421 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0216 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3815 دولار سنغافورة SGD 1 1.2652 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509 دولار تايوان TWD 1 0.0613 ليرة تركيا TRY 1 0.1263 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0593 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1342 كرون التشيك CZK 1 0.0783 يوان الصين CNY 1 0.2686 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2905 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5379 كرون السويد SEK 1 0.1832 فرنك سويسرا CHF 1 1.8572 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1418 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4948 بيسو تشيلي CLP 100 0.2106 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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