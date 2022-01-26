البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 26 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163
أورو EUR 1 1.923
دولار أسترالي AUD 1 1.2125
روبل بيلاروس BYN 1 0.6526
ريال برازيلي BRL 1 0.3096
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1111
كرون دنماركي DKK 1 0.2583
لاري جورجي GEL 1 0.5532
روبي هندي INR 1 0.0228
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184
دولار كندا CAD 1 1.3435
دينار الكويت KWD 1 5.6225
رينجيت ماليزي MYR 1 0.406
بيسو المكسيك MXN 1 0.0824
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0944
كرون النرويج NOK 1 0.1888
زلوتي بولندا PLN 1 0.421
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0216
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3815
دولار سنغافورة SGD 1 1.2652
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.0613
ليرة تركيا TRY 1 0.1263
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0593
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1342
كرون التشيك CZK 1 0.0783
يوان الصين CNY 1 0.2686
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2905
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5379
كرون السويد SEK 1 0.1832
فرنك سويسرا CHF 1 1.8572
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1418
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4948
بيسو تشيلي CLP 100 0.2106
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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