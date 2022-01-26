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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٤٥‎]

    باكو، 26 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163

    أورو EUR 1 1.923

    دولار أسترالي AUD 1 1.2125

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6526

    ريال برازيلي BRL 1 0.3096

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1111

    كرون دنماركي DKK 1 0.2583

    لاري جورجي GEL 1 0.5532

    روبي هندي INR 1 0.0228

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184

    دولار كندا CAD 1 1.3435

    دينار الكويت KWD 1 5.6225

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.406

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0824

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0944

    كرون النرويج NOK 1 0.1888

    زلوتي بولندا PLN 1 0.421

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0216

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3815

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2652

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.0613

    ليرة تركيا TRY 1 0.1263

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0593

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1342

    كرون التشيك CZK 1 0.0783

    يوان الصين CNY 1 0.2686

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2905

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5379

    كرون السويد SEK 1 0.1832

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8572

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1418

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4948

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2106

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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