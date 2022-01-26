مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجيتين الأذربيجانية والفنلندية

باكو، 26 يناير، أذرتاج

عقدت 25 يناير في باكو مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية الأذربيجانية وزارة الخارجية الفنلندية في نسختها التالية بحضور وفدي البلدين المترأسين من جانب نائب وزير الخارجية الاذربيجاني خلف خلفوف والمدير العام لإدارة وزارة الخارجية الفنلندية لشؤون روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى السيدة ماريا ليوالا.

قالت الخارجية في بيان إن المشاورات السياسية استذكرت فيها بامتنان إنجازات محرزة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سياق الاحتفال في 24 مارس العام الحالي بالذكرى السنوية الـ30 لإقامتها.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء تبادلا واسعا حول أوجه العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المستقبلي مع التشديد على وجود فرص واسعة من اجل تطوير العلاقات في مجالات الاقتصاد والتعليم والإنسانية وتكنولوجيا المعلومات.

وقدم خلفوف معلومات مفصلة الى الجانب المقابل حول حرب الـ44 يوما الوطنية والبيانات الثلاثية الموقع عليها في سياقها والأوضاع في المنطقة وحول الدمار المرتكب في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني واعمال إعادة البناء والتأهيل والإعمار المنفذة.

وعبرت ماريا ليوالا عن امتنانها من لقاءات طريفة ومثمرة عقدتها على هامش زيارتها أذربيجان. وأكدت على حرص فنلندا على تطوير العلاقات الثنائية مع أذربيجان في مجالات الاقتصاد والإنسانية والاجتماعية والتعليم وغيرها وكذلك على تنفيذ مشاريع مشتركة ضمن الاتحاد الأوروبي.

ونوقشت في اللقاء مسائل التعاون بين أذربيجان وفنلندا ضمن المنظمات الدولية واولويات فنلندا في رئاستها على منظمة الامن والتعاون في أوروبا عام 2025م وكذلك سائر شؤون التعاون الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك.