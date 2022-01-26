تغريم أكثر من 20 شخصا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص في أستارا – صور
AzerTAg.az
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٢]
أستارا، 26 يناير، أذرتاج
موظفو إدارة شرطة أستارا أجروا التدابير الوقائية الاحترازية بغية المراقبة على مراعاة مطالب نظام الحجر الصحي الخاص من اجل الحيلولة دون انتشار واسع لعدوى كوفيد 19 لدى المواصلات العامة.
ورصدوا خلال التدابير المنفذة مراعاة القواعد لدى حافلات المواصلات العامة وسيارات الأجرة من جانب السواق والركاب وحرروا محاضر عقابية بحق عدم الملتزمين بالقواعد من السواق العاملين بدون جوازات وشهادات كوفيد 19 مع توعيتهم بأن هذه التدابير تستهدف الى حماية صحتهم وذويهم.
كما شملت التدابير المحلات التجارية وسائر الأماكن المغلقة التي اسفرت عن تغريم أكثر من 20 شخصا لمخالفات القواعد المذكورة.
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