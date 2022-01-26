بحث آفاق تطوير التعاون العسكري بين أذربيجان وإيران

باكو، 26 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

التقى وزير دفاع جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا قرائي أشتياني، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قبل الاجتماع تفقد وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف مختلف المنتجات العسكرية المعروضة في قاعة المعرض التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في جمهورية إيران الإسلامية.

وأعرب الجنرال محمد رضا قرائي أشتياني عن ارتياحه لرؤية الضيوف في إيران وأكد أن العلاقات الدينية والتاريخية والثقافية بين شعبينا تقوم على التقاليد الودية. وشدد الوزير الإيراني على أن تطوير التعاون العسكري بين أذربيجان وإيران عامل مهم.

بدوره، أعرب الجنرال ذاكر حسنوف عن شكره لكرم الضيافة وقال إن العلاقات الأذربيجانية الإيرانية لها تاريخ طويل وهي مبنية على أسس متينة. دعا الجنرال حسنوف وزير الدفاع الإيراني للقيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان.

أشاد الجانبان بأنشطة فريق العمل المشترك بين وزارة دفاع جمهورية أذربيجان ووزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية لتطوير التعاون العسكري وكذلك الإجراءات المتخذة بموجب اتفاق ثنائي.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق التعاون بين أذربيجان وإيران في المجالات العسكري والطبي العسكري والتقني العسكري وتنظيم الزيارات المتبادلة لمجموعات الخبراء وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية الاجتماع، تم توقيع بروتوكول بين الطرفين.