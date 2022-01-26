تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور

باكو، 26 يناير، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" اليوم يقع على عنوان شارع حسين سيدزاده رقمي 13 و17 وشارع 20 يناير رقم 19أ في حي نسيمي بالعاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يقطنها أكثر من 1000 ساكن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الاطفال والشباب.

كما غرست 50 شجرة مختلفة الأنواع و200 شجيرة زخرفية إضافيا وتشجير المحيط عموما في مساحة 1000 متر مربع وأقيمت بضع عرائش في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.