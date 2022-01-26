63 لاعبا من 14 بلدا يشاركون في مسابقات كأس العالم في جمباز القفز في باكو
AzerTAg.az
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
باكو، 26 يناير، أذرتاج
تستضيف باكو مسابقة كأس العالم في جمباز القفز / الترامبولين / فترة 12-13 فبراير القادم لدى ملعب الجمباز الوطني.
قال الاتحاد الاذربيجاني للجمباز في بيان إن 63 لاعبا من 14 بلدا يشاركون في اول مسابقة دولية ينظمها الاتحاد عام 2022م.
وتمثل أذربيجان في المسابقة لاعبة جمباز القفز سلجان مقصودوفا.
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