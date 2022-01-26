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    أذربيجان: 3192 إصابة و18 وفاة من كورونا في 26 يناير

    ٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠١]

    باكو، 26 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 3192 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 1259 مصاب هذا المرض وتوفي 18 مصابا بالفيروس خلال 26 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 640 ألف و148 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 619 ألف و50 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و650 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و448 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و544 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و94 ألفا و493 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 3192 إصابة و18 وفاة من كورونا في 26 يناير
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