الجنرال الإيراني محمدحسين باقري: إيران اعترفت دائما بوحدة أراضي أذربيجان واحترمت سيادتها

باكو، 26 يناير (أذرتاج)

اعترفت أذربيجان دائما بوحدة أراضي أذربيجان واحترمت سيادتها. يسر إيران ان الأراضي الأذربيجانية تم تحريرها من الاحتلال. نتخذ موقفا حساسا من وحدة أراضي أذربيجان كما نقوم به تجاه وحدة أراضي بلدنا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمدحسين باقري في حديثه الخاص مع مراسل أذرتاج.

وأضاف قائلا ان إيران حريصة على التعاون العسكري مع أذربيجان. يجب تكثيف الزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات. يملك الجيش الإيراني إمكانيات للتعاون في المجالات العسكرية الطبية والفنية العسكرية. قد يساهم التعاون في المزيد من تعزيز جيشي كلتا الدولتين.

ذكر باقري ان إيران لن تسمح باستخدام أراضيها ضد أذربيجان. تدعم إيران اقتراح الرئيس الأذربيجاني لإقامة علاقات التعاون في صيغة 3+3 في المنطقة. لدول المنطقة إمكانية لحل المشاكل الإقليمية.

قال الجنرال الإيراني "إننا نعلن بشكل لا لبس فيه ان ايران ستكون دائما الى جانب أذربيجان. أضاف باقري ان أذربيجان دولة صديقة وشقيقة لإيران. "