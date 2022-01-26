أذربيجان: تطعيم أكثر من 30 ألف جرعة من لقاح كورونا في 26 يناير

باكو، 26 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 30 ألفا و563 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2621 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2549 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 25 ألفا و393 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و876 ألف و73 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و220 ألف وشخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و734 ألف و704 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و921 ألف و368 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.