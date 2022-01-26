سفير روسيا: العلاقات الأذربيجانية الروسية تتطور تطورا فاعلا في الآونة الأخيرة
AzerTAg.az
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٦]
باكو، 26 يناير، أذرتاج
قال سفير روسيا في باكو ميخائيل بوتشارنيكوف في مؤتمر صحفي عقده 26 يناير اليوم في باكو إن العلاقات الأذربيجانية الروسية تتطور تطورا فاعلا في الآونة الأخيرة.
وتناول السفير الروسي الزيارات المتبادلة المنفذة في العام الماضي مشيرا الى أن العلاقات الأذربيجانية الروسية قد ازدادت نشاطا خاصة بعد حل النزاع في المنطقة مضيفا أن قوة محرِّكة رئيسية لهذه العلاقات هي علاقات الثقة والصداقة رفيعة المستوى المتبادلة بين زعيمي الدولتين.
وذكر الدبلوماسي أن الذكرى السنوية الـ 30 لإقامة العلاقات الثنائية سيحتفل بها عام 2022م وخطة التدابير قيد الاعداد بهذا الصدد.
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