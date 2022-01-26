سفير روسيا: 14 شركة روسية تقدمت الى الحين بمقترحات للمشاركة في اعمال إعادة البناء والاعمار في قراباغ ولا علم لنا هل تقبل أم لا

باكو، 26 يناير، أذرتاج

قال سفير روسيا في باكو ميخائيل بوتشارنيكوف في مؤتمر صحفي عقده 26 يناير اليوم في باكو إن 14 شركة روسية تقدمت الى الحين بمقترحات للمشاركة في اعمال إعادة البناء والاعمار والتأهيل في قراباغ.

وزاد السفير الروسي انها تعمل في مجالات الزراعة وإنتاج المواد الانشائية وانشاء خطوط السكك الحديدية وبناء منشآت طاقة مؤكدا أننا لا علم لنا حاليا هل تقبل أم لا.

وأضاف السفير بوتشارنيكوف أن الاجتماع التذكاري الـ20 للجنة الحكومية يعقد اليوم مفيدا أن خطة التدابير بهذا الصدد جاهز قائلا اننا مشغولون عن كثب بهذه المسائل حيث يخطط عقد لقاءات في اعلى المستوى بجانب تخطيط توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة أيضا.