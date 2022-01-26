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    سياسة


    بحث العلاقات الأذربيجانية البلجيكية

    ٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]

    بروكسل، 26 يناير، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان لدى مملكة بلجيكا واقف صادقوف برئيسة مجلس الشيوخ للبرلمان البلجيكي ستيفانيا دوز.

    ونوقشت في اللقاء شؤون طيف واسع من المسائل المدرجة في جدول اعمال العلاقات الثنائية مع التشديد على الدينامية الرفيعة لتنمية التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وكذلك مع بلجيكا على الأساس الثنائي.

    وأحاط السفير صادقوف رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي علما بالتطورات الأخيرة في المنطقة.

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