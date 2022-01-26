رستم قاسمي: سيضمن الجسر الجديد خروج أذربيجان الى الخليج والبحر العماني

باكو، 26 يناير (اذرتاج)

أتت لقاءات عقدت اثناء زيارة جمهورية أذربيجان مثمرة. نوقش عدد من المسائل للتنمية الاقتصادية لكلتا الدولتين وتم التوصل الى اتفاقات إيجابية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي للصحفيين بعد عودته الى إيران. كما قال ان الطرفين ناقشا مسألة بناء جسر جديد على نهر استاراتشاي. يكسب هذا الجسر أهمية خاصة لكلتا الدولتين. سيساهم الجسر الجديد في زيادة التبادل التجاري والترانزيت بين ايران وأذربيجان. ستنقل ايران عبر هذا الجسر بضائعها الى رابطة الدول المستقلة وبلدان أوروبا الشرقية عبر أذربيجان. كذلك سيضمن الجسر الجديد خروج أذربيجان الى الخليج والبحر العماني.