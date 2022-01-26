وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

باكو، 26 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

التقى وزير دفاع جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد حسين باقري، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قبل الاجتماع أقيمت مراسم استقبال رسمي. بعد عزف النشيد الوطني للبلدين، استعرض وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف أمام حرس الشرف. تم تكريم ذكرى الشهداء ووضع إكليل من الزهور باسم وزارة الدفاع.

جرى لقاء على حدة وموسع بين الطرفين.

رحب الجنرال الإيراني بالضيوف وأشار الى أن العلاقات الودية بين أذربيجان وإيران تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ودخلت مرحلة جديدة.

أعرب الجنرال ذاكر حسنوف عن امتنانه للدعوة وقدم معلومات مفصلة حول الوضع الجديد الناشئ بعد الانتصار في الحرب الوطنية بقيادة رئيس جمهورية أذربيجان والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف وكذلك العمل المنجز في الأراضي المحررة لأذربيجان. ان اللقاءات المنعقدة بين ريسي أذربيجان وايران لها اسهام مهم في العلاقات بين البلدين وتخدم تطور التعاون العسكري الثنائي وتعزيزه. ودعا رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد حسين باقري للقيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان.

وأشار الجانبان إلى أن ثمة ارضية جيدة لمواصلة تطوير العلاقات بين أذربيجان وإيران على أساس التجربة الإيجابية للتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول توسيع التعاون في المجالات الطبية العسكرية والعسكرية والفنية وتنظيم الزيارات المتبادلة لمجموعات الخبراء العسكريين.

وفي الختام، تم توقيع بروتوكول بشأن نتائج الاجتماع.